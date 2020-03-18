Автоломбард Москва

Займы под залог ПТС или авто

Приглашаем Вас получить выгодный кредит  в нашем автоломбарде в городе Москва Альфа-Ломбард. Деньги под залог ПТС или автомобиля всего за 30 минут!
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Мы не требуем справок и наличия поручителей
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07. Оформив займ под залог ПТС
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Автоломбард «Альфа-Ломбард» Москва

Обращаясь в автоломбард «Альфа-Ломбард» Москва, Вам не придется собирать справки с работы и привлекать поручителей. Для получения денег под залог ПТС Вам понадобиться всего три документа: ПТС, СТС и Ваш паспорт. Вся процедура оформления займа занимает не более 30 минут, в отличие от кредитной заявки в банк, решения по которой можно ждать до семи рабочих дней. Ещё одним важным отличием ломбарда автомобилей от других кредитных учреждений, является возможность оставить авто у себя на всё время кредитования. В залоге у ломбарда остаётся только ПТС. Заёмщик получает нужную сумму денег и при этом продолжает беспрепятственно пользоваться своим транспортным средством!

Потребуется минимальный пакет документов

Для получения займа в автоломбарде Альфа-Ломбард Москва Вам понадобится всего три документа - ПТС, СТС, Ваш Паспорт
ПТС
СТС
Паспорт

Телефон автоломбарда в городе Москва:

8 800 302-80-21

Услуги автоломбарда Альфа-Ломбард в Москве

Обратившись в наш автоломбард в городе Москва, Вы сможете получить деньги под залог ПТС или автомобиля

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Деньги под залог ПТС

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Кредит под залог авто

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Займ под залог ПТС

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В ломбарде остается ПТС

Займ под залог авто

Ваш автомобиль будет хранится
на охраняемой стоянке

Деньги под залог ПТС или автомобиля

Автоломбард под залог ПТСАвтоломбард в Москве «Альфа-Ломбард» выдаёт деньги не только под залог автомобиля, но и кредитует под ПТС, мотоциклы, грузовой и коммерческий транспорт. Процедура оформления заявки на займ не отличается от вида залога и происходит следующим образом: эксперт оценивает техническое состояние транспорта и проверяет юридическую чистоту. Далее согласовывается сумма займа, кредитная программа и график платежей. После подписания договора займа под залог ПТС, клиент получает денежные средства в офисе автоломбарда или на карту любого банка. Процентная ставка, как и процедура оформления займа одинакова для любого вида транспорта.

Если вы живёте далеко от Москвы или у Вас просто нет времени для посещения офиса автоломбарда, наша компания разработала услугу выездной менеджер. Теперь, чтобы оформить кредит под залог ПТС Вам даже не придётся выходить из дома. Эксперт компании приедет по указанному адресу в удобное для Вас время, осмотрит автомобиль и выдаст деньги после подписания договора займа-залога ПТС. Чтобы воспользоваться данной услугой, Вам необходимо оставить заявку на сайте или позвонить по телефону автоломбарда в Москве 8 800 302-80-21.

Автоломбард под залог автомобиляКредитные программы автоломбарда не ограничиваются услугой деньги под залог ПТС, наша компания также кредитует и под залог автомобиля. Отличие заключается в сумме займа, которую может получить клиент, оставив свое транспортное средство на охраняемой стоянке. Если под залог ПТС возможно оформить кредит до 3 млн. руб., то под залог автомобиля вы можете рассчитывать на сумму до 30 млн. руб., имея при себе всего три документа. Такая услуга подходит для людей, которым нужна крупная сумма денег для закрытия срочных финансовых трудностей. Сумма займа зависит только от технического состояния автомобиля, говоря простым языком, чем дороже стоит Ваш авто, тем больше денег Вы сможете получить под залог.

Займ под залог ПТС автомобиля возможен, даже если собственником транспортного средства является компания. Комплект документов для получения денег под ПТС автомобиля, который оформлен на юридическое лицо отличается и зависит от формы организации фирмы. Кредитная история также не будет влиять на возможность получения денег и процентную ставку. В отличие от банков, нам важно только состояние автомобиля, под залог которого Вы берете займ.

Специалисты автоломбарда ответят на все вопросы, компетентно оценят авто и предложат максимально выгодные условия кредитования. Менеджер составит удобный для Вас график платежей и подробно расскажет о преимуществах и отличиях каждой залоговой программы. Мы стараемся сделать процесс получения займа под залог ПТС максимально простым, прозрачным и выгодным для клиента. Автоломбард Альфа-Ломбард нацелен на долгосрочное сотрудничество со своими заёмщиками. Ждём Вас офисе автоломбарда в Москве ежедневно с 8:00 до 20:00. Приём заявок круглосуточно.

Ответы на вопросы от Автоломбарда АльфаЛомбард Москва:

Какую сумму я могу получить под залог ПТС автомобиля?
Сумма кредита под ПТС каждый раз определяется индивидуально - она зависит от оценочной стоимости автомобиля, под залог которого выдаются деньги. Чаще всего это 70-80% от рыночной стоимости автомобиля, но более точно лимит займа под залог авто вам сообщит наш менеджер после экспертизы автомобиля. В автоломбарде можно получить и крупные, и мелкие займы: от 10000 и до 3 миллионов рублей.

Позвоните по телефону автоломбарда, мы подберём для Вас ближайший офис

8 800 302-80-21

info@alfalombard.ru

г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 14

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