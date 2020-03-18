Деньги под залог ПТС или автомобиля

Автоломбард в Москве «Альфа-Ломбард» выдаёт деньги не только под залог автомобиля, но и кредитует под ПТС, мотоциклы, грузовой и коммерческий транспорт. Процедура оформления заявки на займ не отличается от вида залога и происходит следующим образом: эксперт оценивает техническое состояние транспорта и проверяет юридическую чистоту. Далее согласовывается сумма займа, кредитная программа и график платежей. После подписания договора займа под залог ПТС, клиент получает денежные средства в офисе автоломбарда или на карту любого банка. Процентная ставка, как и процедура оформления займа одинакова для любого вида транспорта.

Если вы живёте далеко от Москвы или у Вас просто нет времени для посещения офиса автоломбарда, наша компания разработала услугу выездной менеджер. Теперь, чтобы оформить кредит под залог ПТС Вам даже не придётся выходить из дома. Эксперт компании приедет по указанному адресу в удобное для Вас время, осмотрит автомобиль и выдаст деньги после подписания договора займа-залога ПТС. Чтобы воспользоваться данной услугой, Вам необходимо оставить заявку на сайте или позвонить по телефону автоломбарда в Москве 8 800 302-80-21.

Кредитные программы автоломбарда не ограничиваются услугой деньги под залог ПТС, наша компания также кредитует и под залог автомобиля. Отличие заключается в сумме займа, которую может получить клиент, оставив свое транспортное средство на охраняемой стоянке. Если под залог ПТС возможно оформить кредит до 3 млн. руб., то под залог автомобиля вы можете рассчитывать на сумму до 30 млн. руб., имея при себе всего три документа. Такая услуга подходит для людей, которым нужна крупная сумма денег для закрытия срочных финансовых трудностей. Сумма займа зависит только от технического состояния автомобиля, говоря простым языком, чем дороже стоит Ваш авто, тем больше денег Вы сможете получить под залог.

Займ под залог ПТС автомобиля возможен, даже если собственником транспортного средства является компания. Комплект документов для получения денег под ПТС автомобиля, который оформлен на юридическое лицо отличается и зависит от формы организации фирмы. Кредитная история также не будет влиять на возможность получения денег и процентную ставку. В отличие от банков, нам важно только состояние автомобиля, под залог которого Вы берете займ.

Специалисты автоломбарда ответят на все вопросы, компетентно оценят авто и предложат максимально выгодные условия кредитования. Менеджер составит удобный для Вас график платежей и подробно расскажет о преимуществах и отличиях каждой залоговой программы. Мы стараемся сделать процесс получения займа под залог ПТС максимально простым, прозрачным и выгодным для клиента. Автоломбард Альфа-Ломбард нацелен на долгосрочное сотрудничество со своими заёмщиками. Ждём Вас офисе автоломбарда в Москве ежедневно с 8:00 до 20:00. Приём заявок круглосуточно.